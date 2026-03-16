ライバルを大きく下回る価格設定英国の自動車ブランドで、上海汽車（SAIC）傘下のMGは今月、新型PHEV『S9』の英国向け受注を開始した。MGが英国市場に投入するモデルとしては過去最大だ。【画像】英国の名門ブランドが販売する最新モデル【MS S9とMG HSを詳しく見る】全27枚新型S9の価格は3万4205ポンド（約730万円）からで、電気のみでの航続距離は約100kmとされる。7人乗りの大型SUVだが、ランドローバー・ディスカバリーやボ