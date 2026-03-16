フィギュアメーカー「グッドスマイルカンパニー」（グッスマ）は16日、中東地域の情勢悪化の影響により、一部地域における荷物の発送や新規注文の受付を一時中止することを発表した。【Xより】日本の影響は？中東情勢の影響説明するグッスマ報告文公式サイトでは「中東情勢に伴うお荷物の発送および新規ご注文の受付一時停止に関するお知らせ」とし、「中東地域の情勢悪化の影響により、現在、航空便の運休や大幅な減便が発生