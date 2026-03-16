◇ワールドベースボールクラシック 準々決勝 ベネズエラ 8-5 日本（現地14日、アメリカ/マイアミ)WBC連覇という目標に届かず、涙をのんだ侍ジャパン。準々決勝ベネズエラ戦の9回にリリーフ登板した菊池雄星投手は、「アメリカに来てからが勝負だと思っていたので、僕も1イニングだけ、チームも1試合で終わってしまった。不完全燃焼だというのが正直なところ」と本音をこぼしました。菊池投手は一次ラウンドの韓国戦に先発。初回に3