木原官房長官は、シンガポールのウォン首相があす（17日）から3日間の日程で来日すると発表しました。滞在中、ウォン首相は高市総理と会談する予定です。木原長官は、今年は日本とシンガポールの外交関係樹立から60周年の節目の年だとした上で、ウォン首相の訪日を通じ、“友好協力関係が一層深まることを期待する”と述べました。