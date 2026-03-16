ドジャースのクレイトン・カーショー投手が改めて現役引退となりました。MLBは15日、公式インスタグラムを通して、カーショー投手がWBCアメリカ代表のロースターから外れたことを発表しました。新たにWBCアメリカ代表となったのは、ブルージェイズのリリーフのジェフ・ホフマン投手。これにより、カーショー投手は2度目のキャリア幕引きとなります。カーショー投手は、昨季に18年間所属したドジャースを引退。通算で451先発を含め4