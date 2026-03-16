ダウンタウンの松本人志さんが、高須クリニックのCM"第3弾"に登場した。日本テレビ「ダウンタウンのガキの使いやあらへんで！」の3月1日放送回から番組内で流れているCMで、放送回を経るごとに松本さんの変装度合が下がっていくビジュアル変化が話題となっている。【動画】「どんどん変わる！」松本人志の高須クリニックCM七変化3月1日の番組放送回で流れたCM"第1弾"では、松本さんは、同クリニック院長の高須克弥さんとの会議シー