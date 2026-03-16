手取り17万円ながら年間150万円貯金することを目標に掲げている女性が、「1食150円」で作れる冷凍弁当のレシピをTikTokで紹介し、節約と自炊を両立するアイデアとして注目を集めています。【写真】1食150円の作りおき冷凍弁当投稿したのは、27歳会社員のみきさん（@_mikilife）。「年間150万円」の貯金を目標に始めたという作り置き弁当の習慣について、工夫を聞きました。みきさんがこのライフスタイルを始めたきっかけは、将来へ