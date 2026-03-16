トヨタ新型「RAV4 GRスポーツ」が話題に！1994年の誕生以来、クロスオーバーSUVというジャンルの先駆けとして走り続けてきたトヨタ「RAV4」。約30年にわたり、街乗りからアウトドアまでこなす万能な一台として愛されてきましたが、2025年12月17日、ついに7年ぶりとなる全面刷新を経た6代目が発売されました。【画像】超カッコいい！ これが新型「RAV4」です！（30枚以上）今回のモデルチェンジで大きな話題を呼んでいるのが