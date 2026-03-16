結婚して嫁いだ先には、とんでもない天然の夫と義母がいました。日々驚かされることがありながらも、優しい夫と義母との生活に幸せを感じているのです。義母は晴れた日が大好き。お天気の良い日は気持ちがいいので、誰かに伝えたくなるようですが……？第3話天気の話が好き【作者コメント】義母は天気の良い日が好き。「気持ちいいわね？」「晴れてるの大好きね？」さんざん言われて悟りました。1日に何十回も天気の話されると、