3月15日付けの男子世界ランキングが発表された。〈連続写真〉代名詞“頭残し”が減った!?松山英樹のビフォーアフター米国男子ツアー「ザ・プレーヤーズ選手権」を制したキャメロン・ヤング（米国）が15位から4位に急浮上。自身初のトップ5入りとなった。同大会を27位で終えた松山英樹は、1ランクダウンの13位。13位に入った久常涼は65位から61位に順位を上げた。日本勢3番手以下は中島啓太（122位）、金谷拓実（126位）、比嘉一