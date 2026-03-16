東広島市で起きた殺人・放火事件から3月16日で1か月です。容疑者の逮捕には至っておらず、警察が捜査を続けています。この事件は2月16日、東広島市の住宅で火事が発生し、住人の川本健一さんが殺害されているのが見つかったものです。川本さんは首を刃物で複数回刺されており、強い殺意があったとみられています。発生から1か月が経ちましたが、容疑者逮捕には至っていません。事件発生以降、警察は児童の登下校に合わせてパ