昨年12月23日にS状結腸がんのため死去したジャンボこと尾崎将司（本名：尾崎正司）さんのお別れ会が16日、都内のホテルで開かれた。式典には発起人代表の青木功ら約1000人が参列。ゴルフ界、野球界の関係者らに加え、30〜40年来の親交がある歌手の松山千春さんも出席した。【写真】世界の王貞治さんら野球界のレジェンドも参列8歳年下の松山さんだが、「俺の方が全然若いけれど、こういうタイプですから」と、親しみを込めて尾崎さ