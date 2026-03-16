周南市の総合化学メーカー＝トクヤマで高校を卒業したばかりの新入社員の一足早い入社式が行われました。周南市で行われた入社式にはこの春、県内外の高校を卒業した42人が出席しました。式では奥野康徳山製造所長が代表者に辞令を渡し、「一人一人の個性を生かしながらそして、自らが学んで成長していく。こういったことを会社としては応援し、背中を押していく」と激励しました。多くの企業が4月1日に入社式を行いま