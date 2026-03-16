市立千歳市民病院で３月１３日、入院患者の９０代男性に誤った薬を投与し、男性が死亡する事故がありました。病院は会見を開き、経緯を説明しています。（市立千歳市民病院伊藤昭英院長）「誠に申し訳ありません」薬剤の誤投与があったのは、北海道千歳市の市立千歳市民病院です。病院によりますと、３月１３日午前４時半ごろ、入院中の９０代男性に対し、点滴で鎮痛剤のアセリオを投与しようとした際、誤って強心薬のドパミンを