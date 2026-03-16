通算113勝を挙げ、世界ゴルフ殿堂入りも果たした不世出のプロゴルファー・ジャンボ尾崎。彼のクラブ開発を任されていたのが、マスダゴルフのクラブデザイナー・増田雄二氏だ。今回は増田氏に、ジャンボが使っていた2本のドライバーについて語ってもらった。【写真】極小ヘッド×ハイティで300ヤードを連発実際にジャンボが使用したメタルドライバー◇◇◇人並み外れて飛ぶがOBも多い。1980年代前半のスランプの元は多過ぎる