プロバスケットボールりそなグループB1「長崎ヴェルカ」。 14日と15日、アウェーで「琉球ゴールデンキングス」と対戦しました。 14日の「GAME1」は、昨シーズンのチャンピオンシップ準優勝の琉球に、81対95で敗れたヴェルカ。 15日の「GAME2」は一転、序盤から主導権を握ります。 ブラントリーや、イ・ヒョンジュンのスリーポイントシュート、 馬場のスティӦ