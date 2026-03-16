昨年12月23日にS状結腸がんのため死去したジャンボこと尾崎将司（本名：尾崎正司）さんのお別れ会が16日、都内のホテルで開かれた。式典には発起人代表の青木功ら約1000人が参列。青木、尾崎、そして中嶋常幸はそれぞれの頭文字をとって“AON”と呼ばれ、1970年から90年代の日本ゴルフ界を引っ張った。【写真】ジャンボ尾崎を写真で振り返る3人合わせて国内193勝（尾崎さんが94勝、青木51勝、中嶋48勝）。賞金王は合わせて21回（尾