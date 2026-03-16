HYBEの傘下レーベル・JCONICが手掛ける新世代J-POPボーイズグループ・aoen（読み：アオエン）が16日、都内で2ndシングル「秒で落ちた」発売記念イベントを開催。メンバーが、雅久に“秒で落ちた”エピソードを明かした。【ソロショット】かっこよすぎ…！白熱のパフォーマンスをするaoenタイトル曲にちなみ、メンバーに“秒で落ちた”エピソードを問われると、京助は「自分の（MV）撮影シーンが雪だったんです。寒かったのです