お笑いコンビ・ドランクドラゴンの塚地武雅が出演するBS日テレの番組『ドランク塚地のふらっと立ち食いそば』が、16日午後10時から放送される。今回2軒目として、全国的にも話題の新潟・万代シティ“バスセンター”の「黄色いカレー」＆そばに舌つづみを打つ。【番組カット】バスターミナルの一角に長机…そばとカレーを手にウキウキな塚地同番組は、塚地が庶民の味方「立ち食いそば」を求め、日本全国をふらっと旅。行く先々