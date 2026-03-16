俳優の渡辺謙（66）が16日、自身のインスタグラムを更新。WBC観戦のためにマイアミへ訪れていたお笑い芸人らとの3ショットを公開し、話題となっている。【写真】「ほんとに、野球大好きメンバーですね」WBC観戦、渡辺謙＆出川哲朗＆ロッチ中岡の悔しさにじむ3ショット渡辺は「野球大好きな3人で残念会のランチをしました」と書き出し、お笑いコンビ・ロッチの中岡創一（48）、お笑いタレント・出川哲朗（62）と楽しげに笑顔