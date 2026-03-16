準々決勝で敗退し、帰国したWBC日本代表の井端弘和監督＝16日、成田空港ワールド・ベースボール・クラシック（WBC）で敗退した日本代表の井端弘和監督やプロ野球12球団所属の選手らが16日、準々決勝を戦った米マイアミから成田空港着のチャーター機で帰国した。到着ロビーでは約400人のファンらが、ベネズエラ戦で奮闘した佐藤輝明、森下翔太（ともに阪神）らを出迎えた。大谷翔平と山本由伸（ともにドジャース）、吉田正尚（