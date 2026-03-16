新潟県警は16日、本部長人事について発表しました。3月30日付で滝澤依子本部長は関東管区警察局長へ異動し、新たな本部長には櫻井美香警視監の就任が内定しています。櫻井美香警視監は福岡県出身の55歳で、東京大学文学部を卒業。東京大学大学院法学政治学研究科を修了した後の1995年に警察庁に採用されました。これまで警察庁少年保護対策室長や青森県警本部長、警察庁長官官房参事官などを歴任し、2025年6月1日からは警察大学校