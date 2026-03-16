2児の母で俳優の北川景子（39）が16日、自身のXを更新。「第三弾は、娘と約束していたペンギンの赤ちゃんです」と書き出し、3作目となる手作りのぬいぐるみを公開した。【写真】「ふわふわの赤ちゃん最高」「手作りの温かさが伝わってきます」娘のリクエストで作った“新作”のぬいぐるみ長女（5）の入園グッズ作りを機に2024年秋、久しぶりにミシンに触れ、再びハンドメイドに“沼った”北川。自身のXでは、ポーチやトートバ