第１１管区海上保安本部などによりますと、午前１０時すぎアメリカ軍・普天間基地の移設先とされる沖縄県名護市辺野古の沖合で、「平和丸」と「不屈」の２隻の船が転覆しました。 【写真を見る】えい航される転覆した船（沖縄・辺野古の現場） 船には京都府京田辺市の同志社国際高校の生徒１８人を含む２１人が乗っていました。 全員が救助されましたが、意識不明の状態で搬送された同志社国際高校に通う１７歳の女子生徒