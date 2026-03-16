千葉市のアパートで16日朝、火事があり、焼け跡から1人の遺体が見つかりました。午前5時過ぎ、千葉市稲毛区の2階建てアパートで火事がありました。消防車など10台が出動し、火は約4時間後に消し止められましたが、焼け跡から年齢・性別不明の1人の遺体が見つかりました。警察によりますと、最も激しく燃えた部屋に住む男性（70代）と連絡が取れていないということで、身元の確認を急ぐとともに出火の詳しい原因を調べています。