霧島酒造の焼酎「黒霧島」焼酎メーカー最大手の霧島酒造（宮崎県都城市）は16日、看板商品「黒霧島」を含む芋・米焼酎14銘柄を、7月出荷分から7〜13％程度値上げすると発表した。原料のサツマイモやコメに加え、物流費の高騰も踏まえた。値上げは3年10カ月ぶり。主力の黒霧島の値上げ幅は8％程度で、1800ミリリットルの紙パック（アルコール分25％）の希望小売価格は2030円から2187円になる。霧島酒造は「企業努力だけではコス