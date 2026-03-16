点字が刻まれたミラノ・コルティナ冬季パラリンピックのメダル＝13日、イタリア・コルティナダンペッツォ（共同）【コルティナダンペッツォ共同】ミラノ・コルティナ冬季パラリンピックの表彰式では、記念品として大会公式マスコットのぬいぐるみがメダリストに贈呈された。メダルには点字が刻印され、触ると色の識別ができる。ぬいぐるみも選手たちにとって大会を彩る思い出の一つになりそうだ。国際パラリンピック委員会（IP