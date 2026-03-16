スピードスケート、ミラノ・コルティナ五輪チームパシュート銅メダルの佐藤綾乃選手が15日、自身のインスタグラムで今季限りでの現役引退を発表しました。投稿で「26年。とうとうこの時がきたと思うと、長いようで短いようにも感じます」と記した佐藤選手。「周りの環境や人に恵まれてきたスケート人生でした」と振り返りました。「オリンピック3大会出場と3つのメダル。個人種目はワールドカップで総合3位になる経験もしました。