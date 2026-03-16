対米投融資の第1弾案件と第2弾候補日米両政府が、高市早苗首相とトランプ大統領による19日の首脳会談に合わせ、昨年7月の関税合意に基づく5500億ドル（約87兆円）の対米投融資の第2弾案件を公表し、蓄電池事業が有力候補に浮上していることが分かった。蓄電池は中国企業の生産シェアが高く、日米はエネルギー安全保障の観点から協力する。日本政府関係者が16日明らかにした。第2弾は原発事業が柱で、液晶大手ジャパンディスプ