タレントの上沼恵美子（70）が、16日放送のABCラジオ「上沼恵美子のこころ晴天」（月曜正午）に出演。人気俳優を絶賛した。先日、俳優・木村拓哉の主演映画「教場Requiem」（監督中江功）を鑑賞したという上沼。「良かった」といい、「私はやっぱり、木村拓哉さんのファンやな、と思いましたね」と打ち明けた。それまで同番組では「いい年齢の取り方」についてトークをしていたこともあり、同局・北村真平アナウンサーが「