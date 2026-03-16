文部科学省が行った調査で、教員免許を取得出来る教職課程がある大学のうち、14％の大学が義務付けられている児童生徒への性暴力防止に関する授業や研修を行っていないことが分かりました。文科省が行った調査によりますと、教職課程のある大学の14％にあたる111大学で、児童生徒への性暴力防止に関して教職課程の中で義務付けられている授業や授業以外の研修や活動を行っていないことが分かりました。教育現場をめぐっては、教師