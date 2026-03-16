豊田通商がタイの子会社を巡って名古屋国税局の税務調査を受け、2021年3月期までの1年間で約65億円の申告漏れを指摘されていたことが16日、関係者への取材で分かった。租税回避抑制を目的とする外国子会社合算税制を適用した。