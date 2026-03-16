元ＣＢＣでＴＢＳ系「ゴゴスマ〜ＧＯＧＯ！Ｓｍｉｌｅ！〜」の司会も務める石井亮次アナウンサーが１４日、ＣＢＣテレビ「太田×石井のデララバ」ＹｏｕＴｕｂｅで、Ｒ−１グランプリ準決勝に挑戦した様子を公開。妻から言われた一言を明かした。石井アナはピン芸人日本一を決める「Ｒ−１グランプリ」に挑戦し、準決勝に進出。その様子を番組は密着した。石井アナは今回の挑戦について、妻が初めてほめてくれたと告白。「初