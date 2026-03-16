島根・松江市の国道でトラックが横転し、荷台に積んでいた砂利が散乱しました。トラックを運転していた男性にけがはありませんでした。事故があったのは、松江市の国道485号の松江ジャンクションです。警察によると16日午前8時半過ぎ、2トントラックが横転し、荷台に積まれていた砂利が道路に散乱しました。トラックと砂利の撤去作業のため、となりました。トラックを運転していた男性にけがはないということです。現場は国道から