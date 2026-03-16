【モデルプレス＝2026/03/16】タレントの安田美沙子が3月16日、自身のInstagramストーリーズを更新。人参を使用した作り置き料理を披露した。【写真】43歳2児のママタレ「栄養豊富で美味しそう」大量の人参活用した作り置き料理◆安田美沙子、大量の人参使った作り置き料理公開安田は「頂いた大量の人参を、春休みに向けて作り置き」と、料理中のキッチンの様子を公開。乱切りされた人参が入った鍋や、大量のミートソースを作った