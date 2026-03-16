【モデルプレス＝2026/03/16】アーティストの手越祐也が16日、自身のInstagramを更新。フットサル中に手首を怪我したことを報告し、話題を呼んでいる。【写真】元STARTOイケメン「めちゃくちゃ痛いし感覚なくなる」患部ケア中の写真◆手越祐也、フットサルでの怪我を報告手越は「久しぶりに怪我しました。笑」と切り出し、「俺の人生の怪我の9割以上はサッカーとかフットサルなんだけど、今回も見事にフットサル」「相手のシュート