【モデルプレス＝2026/03/16】“エリマリ姉妹”ことErikaと百瀬まりなが3月25日に発売する1st写真集のタイトルが「fericire」（講談社）に決定。あわせて、表紙＆裏表紙カットが公開された。【写真】美人姉妹、花火が打ち上がる夜景でキュートなバニーガール姿披露◆“エリマリ姉妹”1st写真集タイトルは「fericire」表紙にはピンクのレースに包まれ柔らかな表情と艶肌が印象的な1枚を、裏表紙には花火が打ち上がる夜景にふさわし