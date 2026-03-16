メ～テレ（名古屋テレビ） イラン情勢の緊張が続き、名古屋ではガソリンの高値が続いています。16日から始まる備蓄石油の放出は、どのような効果があるのでしょうか。 今後の見通しを、専門家に聞きました。 16日に取材したのは、野村総研エグゼクティブ・エコノミストの木内登英さんです。 「放出自体でガソリン価格を大きく押し下げるということにはならないが、『原油やガソリンがなくなってしまう』という企