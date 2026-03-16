【モデルプレス＝2026/03/16】女優の原菜乃華が主演を務める4月2日スタートのドラマ『るなしい』（テレビ東京・毎週木曜深夜24時30分〜／放送後TVerにて見逃し配信＆U-NEXTにて見放題独占配信）より、個性豊かなキャスト10人が解禁された。【写真】22歳人気女優、素肌輝くキャミソール部屋着姿◆「るなしい」窪塚愛流＆本島純政ら追加キャスト解禁郷⽥るなの⼈⽣を⼤きく狂わす初恋相⼿で学校の