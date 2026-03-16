メ～テレ（名古屋テレビ） 名古屋で上演されるのは約10年ぶり。劇団四季のミュージカル「オペラ座の怪人」のキャストらが公演の成功を祈願しました。 名古屋の熱田神宮を参拝したのは、オペラ座の怪人役を務める岩城雄太さんやクリスティーヌ・ダーエ役を務める奥平光音さんらです。 「オペラ座の怪人」は熱田区に新たにオープンする「MTG名古屋四季劇場」のこけら落としとして上演されます