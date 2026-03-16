【モデルプレス＝2026/03/16】KEY TO LIT（キテレツ）の井上瑞稀（いのうえ・みずき／25）と中村嶺亜（なかむら・れいあ／28）が14日、東京・国立代々木競技場 第一体育館で開催の「第42回 マイナビ 東京ガールズコレクション 2026 SPRING/SUMMER」にシークレット出演。そんな“みじゅれあ”と親しまれる2人が、舞台裏でモデルプレスらのインタビューに応じ、KEY TO LITとしての今後やお互いのファッションのことなどについて語っ