サンリオの人気キャラクター「ポムポムプリン」の30周年を記念したテーマカフェ「ポムポムプリンのおうちこもりカフェ」が、3月19日（木）から東京2会場・大阪1会場の計3会場で期間限定オープンする。テーマカフェ「ポムポムプリンのおうちこもりカフェ」が東京・大阪で期間限定オープン！！(C)2026 SANRIO CO., LTD. APPROVAL NO. L664927今回は"ぷくぷくまんぷくになるまで食べよう！"をコンセプトに、ポムポムプリンの描