【天気予報】17日は朝晩と日中の気温差に注意 17日(火)は岡山・香川とも晴れそうです。ただ、朝晩と日中の気温差が大きくなる見込みです。 岡山市では最高気温が17℃、最低気温は2℃で気温差が15℃、高松市では最高気温が15℃、最低気温が5℃で気温差が10℃ありそうです。脱ぎ着しやすい服装をおすすめします。 この先1週間は最高気温が平年より高い日が多いですが、18日(水)のみ平年より低くなりそうです。20日(金)