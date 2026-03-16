トゥーヴァージンズは、3月27日に発売する1960年代から1980年代に誕生したSF映画のポスターを掲載した「SF映画ポスター・コレクション ’60s - ’80s」について、発売に先駆けて、一部書店にて先行販売＆ポスター展示を開始。対象書店で購入すると先着で、同書収録のポスターを使用した大判ポストカードがプレゼントされる。 「2001年宇宙の旅」「猿の惑星」「バーバレラ」が