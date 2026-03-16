アジア・コモディティ騰落率ランキング＝03/16営業日時点＝ 大連ポリエチレン 2.39％ 上海重油 0.58％ 上海異形鉄筋 -0.19％ 大連とうもろこし -0.33％ 上海ゴム -0.91％ 上海銅 -0.98％ ＊数値は前日比％