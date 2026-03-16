ドル指数は高止まり状態＝ロンドン為替 ロンドン序盤にかけて、ドル指数は先週末からの高水準を維持しており、いわゆる「高止まり」状態となっている。週明けここまでのレンジは１００．１８１から１００．４８０で、先週末につけた１００．５４０からの調整は限定的。中東情勢の緊張が緩和される兆しがみえないことが、「有事のドル買い」圧力を継続させている。 ドルインデックス＝100.44(+0.07+0.07%)