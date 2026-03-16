枝のところどころに見える薄いピンクの花。16日、ソメイヨシノの開花が発表されたのは、信州の最南端・下伊那郡天龍村です。開花が告げられた松島桜公園には約120本のソメイヨシノがあり、現在1分咲きとなっています。開花は去年より11日早く、村が記録を取っている2006年以降で最も早いということです。天龍村地域振興課坂田一万係長「だいぶ早いですね。朝見たときは5輪ほどだったんですけど、今日暖かいのでどんどん咲いてい