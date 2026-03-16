ピクセルは、3月末をもって代理店事業を終了すると発表した。同社取扱製品については、4月1日より業務移管される。業務移管先は以下の通り。 【メーカー名と業務移管先】 Acoustune 業務移管先：東京音響 MADOO 業務移管先：東京音響 ANIMA 業務移管先：東京音響 Artio 販売終了 HAKU 業務移管先：ミックスウェーブ KOTORI AUDIO 業務移管先：ミックスウェ&#