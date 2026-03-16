株式会社学情は、企業・団体の人事担当者を対象に、「入社式」に関するインターネットアンケートを企業・団体の人事担当者に２月１９日から３月４日まで９３３人に実施した。入社式で特に伝えたいテーマを尋ねたところ、「企業理念・パーパス」が６９．６％で最多、次いで、「企業文化・風土」５５．６％、「事業戦略・成長ビジョン」３２．８％が続いた。さらに、「キャリア形成・学習支援」１０．７％、「働き方改革・柔軟な