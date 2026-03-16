ヤクルト・松本健吾投手が１７日の巨人戦（東京ドーム）に先発する。１６日、神宮外苑で行われた練習でキャッチボール、ダッシュなどをこなした右腕は「先発としてしっかり試合を作るということと、課題をしっかりつぶせるように」と目標を掲げた。オープン戦は３試合で２勝。開幕ローテーション入りを確実にするためにも結果を出したいところ。「あくまでシーズンで結果を出すためのオープン戦であるので、監督へのアピールも